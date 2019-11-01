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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.11.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.11.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,01% - до 1,8980 маната, курс рубля - на 0,75% - до 0,0265 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8980
1 Российский рубль 0.0265
1 Австралийский доллар 1.1738
1 Аргентинское песо 0.0285
1 Белорусский рубль 0.8286
1 Бразильский реал 0.4229
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1129
100 Вон Республики Корея 0.1456
1 Чешская крона 0.0744
100 Чилийских песо 0.2293
1 Китайский юань 0.2414
1 Датская крона 0.2540
1 Грузинский лари 0.5750
1 Гонконгский доллар 0.2170
1 Индийская рупия 0.0240
1 Британский фунт стерлингов 2.2033
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1763
1 Швейцарский франк 1.7244
1 Израильский шекель 0.4824
1 Канадский доллар 1.2922
1 Кувейтский динар 5.6043
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0238
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4075
1 Мексиканское песо 0.0885
1 Молдавский лей 0.0971
1 Египетский фунт 0.1053
1 Норвежская крона 0.1851
100 Узбекских сум 0.0180
1 Польский злотый 0.4453
1 Сингапурский доллар 1.2513
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3450
1 Турецкая лира 0.2977
1 Тайваньский доллар 0.0558
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0687
100 Японских йен 1.5739
1 Новозеландский доллар 1.0937
Золото (1 унция) 2568.1050
Серебро (1 унция) 30.6850
Платина (1 унция) 1583.8050
Палладий (1 унция) 3055.99370
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