​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.11.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,01% - до 1,8980 маната, курс рубля - на 0,75% - до 0,0265 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8980
|1 Российский рубль
|0.0265
|1 Австралийский доллар
|1.1738
|1 Аргентинское песо
|0.0285
|1 Белорусский рубль
|0.8286
|1 Бразильский реал
|0.4229
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1129
|100 Вон Республики Корея
|0.1456
|1 Чешская крона
|0.0744
|100 Чилийских песо
|0.2293
|1 Китайский юань
|0.2414
|1 Датская крона
|0.2540
|1 Грузинский лари
|0.5750
|1 Гонконгский доллар
|0.2170
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2033
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1763
|1 Швейцарский франк
|1.7244
|1 Израильский шекель
|0.4824
|1 Канадский доллар
|1.2922
|1 Кувейтский динар
|5.6043
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0238
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4075
|1 Мексиканское песо
|0.0885
|1 Молдавский лей
|0.0971
|1 Египетский фунт
|0.1053
|1 Норвежская крона
|0.1851
|100 Узбекских сум
|0.0180
|1 Польский злотый
|0.4453
|1 Сингапурский доллар
|1.2513
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3450
|1 Турецкая лира
|0.2977
|1 Тайваньский доллар
|0.0558
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0687
|100 Японских йен
|1.5739
|1 Новозеландский доллар
|1.0937
|Золото (1 унция)
|2568.1050
|Серебро (1 унция)
|30.6850
|Платина (1 унция)
|1583.8050
|Палладий (1 унция)
|3055.99370
Tural İbadlıАвтор новости