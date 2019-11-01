​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.11.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,01% - до 1,8980 маната, курс рубля - на 0,75% - до 0,0265 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8980 1 Российский рубль 0.0265 1 Австралийский доллар 1.1738 1 Аргентинское песо 0.0285 1 Белорусский рубль 0.8286 1 Бразильский реал 0.4229 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1129 100 Вон Республики Корея 0.1456 1 Чешская крона 0.0744 100 Чилийских песо 0.2293 1 Китайский юань 0.2414 1 Датская крона 0.2540 1 Грузинский лари 0.5750 1 Гонконгский доллар 0.2170 1 Индийская рупия 0.0240 1 Британский фунт стерлингов 2.2033 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1763 1 Швейцарский франк 1.7244 1 Израильский шекель 0.4824 1 Канадский доллар 1.2922 1 Кувейтский динар 5.6043 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0238 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4075 1 Мексиканское песо 0.0885 1 Молдавский лей 0.0971 1 Египетский фунт 0.1053 1 Норвежская крона 0.1851 100 Узбекских сум 0.0180 1 Польский злотый 0.4453 1 Сингапурский доллар 1.2513 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3450 1 Турецкая лира 0.2977 1 Тайваньский доллар 0.0558 1 Таджикский сомони 0.1754 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0687 100 Японских йен 1.5739 1 Новозеландский доллар 1.0937 Золото (1 унция) 2568.1050 Серебро (1 унция) 30.6850 Платина (1 унция) 1583.8050 Палладий (1 унция) 3055.99370