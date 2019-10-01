​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,41% - до 1,8515 маната, курс рубля - на 0,38% - до 0,0262 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8515
|1 Российский рубль
|0.0262
|1 Австралийский доллар
|1.1445
|1 Аргентинское песо
|0.0295
|1 Белорусский рубль
|0.8185
|1 Бразильский реал
|0.4089
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1122
|100 Вон Республики Корея
|0.1419
|1 Чешская крона
|0.0718
|100 Чилийских песо
|0.2333
|1 Китайский юань
|0.2378
|1 Датская крона
|0.2480
|1 Грузинский лари
|0.5716
|1 Гонконгский доллар
|0.2169
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0887
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1726
|1 Швейцарский франк
|1.7114
|1 Израильский шекель
|0.4890
|1 Канадский доллар
|1.2833
|1 Кувейтский динар
|5.5865
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0242
|100 Ливанских фунтов
|0.1121
|1 Малазийский ринггит
|0.4055
|1 Мексиканское песо
|0.0861
|1 Молдавский лей
|0.0959
|1 Египетский фунт
|0.1044
|1 Норвежская крона
|0.1867
|100 Узбекских сум
|0.0180
|1 Польский злотый
|0.4237
|1 Сингапурский доллар
|1.2286
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3176
|1 Турецкая лира
|0.3009
|1 Тайваньский доллар
|0.0548
|1 Таджикский сомони
|0.1755
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0698
|100 Японских йен
|1.5707
|1 Новозеландский доллар
|1.0619
|Золото (1 унция)
|2492.7015
|Серебро (1 унция)
|28.8762
|Платина (1 унция)
|1499.9950
|Палладий (1 унция)
|2851.8435
Tural İbadlıАвтор новости