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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,41% - до 1,8515 маната, курс рубля - на 0,38% - до 0,0262 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8515
1 Российский рубль 0.0262
1 Австралийский доллар 1.1445
1 Аргентинское песо 0.0295
1 Белорусский рубль 0.8185
1 Бразильский реал 0.4089
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1122
100 Вон Республики Корея 0.1419
1 Чешская крона 0.0718
100 Чилийских песо 0.2333
1 Китайский юань 0.2378
1 Датская крона 0.2480
1 Грузинский лари 0.5716
1 Гонконгский доллар 0.2169
1 Индийская рупия 0.0240
1 Британский фунт стерлингов 2.0887
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1726
1 Швейцарский франк 1.7114
1 Израильский шекель 0.4890
1 Канадский доллар 1.2833
1 Кувейтский динар 5.5865
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1121
1 Малазийский ринггит 0.4055
1 Мексиканское песо 0.0861
1 Молдавский лей 0.0959
1 Египетский фунт 0.1044
1 Норвежская крона 0.1867
100 Узбекских сум 0.0180
1 Польский злотый 0.4237
1 Сингапурский доллар 1.2286
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3176
1 Турецкая лира 0.3009
1 Тайваньский доллар 0.0548
1 Таджикский сомони 0.1755
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0698
100 Японских йен 1.5707
1 Новозеландский доллар 1.0619
Золото (1 унция) 2492.7015
Серебро (1 унция) 28.8762
Платина (1 унция) 1499.9950
Палладий (1 унция) 2851.8435
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