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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.08.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.08.2019)
© Report

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,10% - до 1,8788 маната, курс рубля на 0,37% - до 0,0267 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8788
1 Российский рубль 0.0267
1 Австралийский доллар 1.1644
1 Аргентинское песо 0.0387
1 Белорусский рубль 0.8358
1 Бразильский реал 0.4460
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1185
100 Вон Республики Корея 0.1431
1 Чешская крона 0.0731
100 Чилийских песо 0.2438
1 Китайский юань 0.2464
1 Датская крона 0.2516
1 Грузинский лари 0.5763
1 Гонконгский доллар 0.2172
1 Индийская рупия 0.0246
1 Британский фунт стерлингов 2.0619
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1757
1 Швейцарский франк 1.7064
1 Израильский шекель 0.4837
1 Канадский доллар 1.2870
1 Кувейтский динар 5.5821
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0244
100 Ливанских фунтов 0.1117
1 Малазийский ринггит 0.4103
1 Мексиканское песо 0.0887
1 Молдавский лей 0.0955
1 Египетский фунт 0.1028
1 Норвежская крона 0.1916
100 Узбекских сум 0.0197
1 Польский злотый 0.4382
1 Сингапурский доллар 1.2360
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3382
1 Турецкая лира 0.3050
1 Тайваньский доллар 0.0546
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0663
100 Японских йен 1.5570
1 Новозеландский доллар 1.1148
Золото (1 унция) 2396.4305
Серебро (1 унция) 27.5001
Платина (1 унция) 1463.3770
Палладий (1 унция) 2584.4335
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