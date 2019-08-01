​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.08.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,10% - до 1,8788 маната, курс рубля на 0,37% - до 0,0267 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8788
|1 Российский рубль
|0.0267
|1 Австралийский доллар
|1.1644
|1 Аргентинское песо
|0.0387
|1 Белорусский рубль
|0.8358
|1 Бразильский реал
|0.4460
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1185
|100 Вон Республики Корея
|0.1431
|1 Чешская крона
|0.0731
|100 Чилийских песо
|0.2438
|1 Китайский юань
|0.2464
|1 Датская крона
|0.2516
|1 Грузинский лари
|0.5763
|1 Гонконгский доллар
|0.2172
|1 Индийская рупия
|0.0246
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0619
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1757
|1 Швейцарский франк
|1.7064
|1 Израильский шекель
|0.4837
|1 Канадский доллар
|1.2870
|1 Кувейтский динар
|5.5821
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1117
|1 Малазийский ринггит
|0.4103
|1 Мексиканское песо
|0.0887
|1 Молдавский лей
|0.0955
|1 Египетский фунт
|0.1028
|1 Норвежская крона
|0.1916
|100 Узбекских сум
|0.0197
|1 Польский злотый
|0.4382
|1 Сингапурский доллар
|1.2360
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3382
|1 Турецкая лира
|0.3050
|1 Тайваньский доллар
|0.0546
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0663
|100 Японских йен
|1.5570
|1 Новозеландский доллар
|1.1148
|Золото (1 унция)
|2396.4305
|Серебро (1 унция)
|27.5001
|Платина (1 унция)
|1463.3770
|Палладий (1 унция)
|2584.4335
Tural İbadlıАвтор новости