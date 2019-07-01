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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.07.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.07.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,13% - до 1,9293 маната, курс рубля повысился на 0,37% - до 0,0270 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9293
1 Российский рубль 0.0270
1 Австралийский доллар 1.1908
1 Аргентинское песо 0.0400
1 Белорусский рубль 0.8336
1 Бразильский реал 0.4416
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1208
100 Вон Республики Корея 0.1471
1 Чешская крона 0.0759
100 Чилийских песо 0.2505
1 Китайский юань 0.2487
1 Датская крона 0.2585
1 Грузинский лари 0.6007
1 Гонконгский доллар 0.2177
1 Индийская рупия 0.0247
1 Британский фунт стерлингов 2.1592
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1828
1 Швейцарский франк 1.7312
1 Израильский шекель 0.4759
1 Канадский доллар 1.2978
1 Кувейтский динар 5.6038
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0236
100 Ливанских фунтов 0.1122
1 Малазийский ринггит 0.4113
1 Мексиканское песо 0.0887
1 Молдавский лей 0.0940
1 Египетский фунт 0.1019
1 Норвежская крона 0.1993
100 Узбекских сум 0.0199
1 Польский злотый 0.4545
1 Сингапурский доллар 1.2564
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3634
1 Турецкая лира 0.2964
1 Тайваньский доллар 0.0549
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0650
100 Японских йен 1.5707
1 Новозеландский доллар 1.1406
Золото (1 унция) 2367.1650
Серебро (1 унция) 25.8970
Платина (1 унция) 1420.9280
Палладий (1 унция) 2614.4045
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