​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.07.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,13% - до 1,9293 маната, курс рубля повысился на 0,37% - до 0,0270 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9293
|1 Российский рубль
|0.0270
|1 Австралийский доллар
|1.1908
|1 Аргентинское песо
|0.0400
|1 Белорусский рубль
|0.8336
|1 Бразильский реал
|0.4416
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1208
|100 Вон Республики Корея
|0.1471
|1 Чешская крона
|0.0759
|100 Чилийских песо
|0.2505
|1 Китайский юань
|0.2487
|1 Датская крона
|0.2585
|1 Грузинский лари
|0.6007
|1 Гонконгский доллар
|0.2177
|1 Индийская рупия
|0.0247
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1592
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1828
|1 Швейцарский франк
|1.7312
|1 Израильский шекель
|0.4759
|1 Канадский доллар
|1.2978
|1 Кувейтский динар
|5.6038
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0236
|100 Ливанских фунтов
|0.1122
|1 Малазийский ринггит
|0.4113
|1 Мексиканское песо
|0.0887
|1 Молдавский лей
|0.0940
|1 Египетский фунт
|0.1019
|1 Норвежская крона
|0.1993
|100 Узбекских сум
|0.0199
|1 Польский злотый
|0.4545
|1 Сингапурский доллар
|1.2564
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3634
|1 Турецкая лира
|0.2964
|1 Тайваньский доллар
|0.0549
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0650
|100 Японских йен
|1.5707
|1 Новозеландский доллар
|1.1406
|Золото (1 унция)
|2367.1650
|Серебро (1 унция)
|25.8970
|Платина (1 унция)
|1420.9280
|Палладий (1 унция)
|2614.4045
Tural İbadlıАвтор новости