​Курс юаня упал до пятилетнего минимума

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Народный банк Китая понизил обменный курс национальной валюты до отметки 6,6594 юаня за доллар. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, это самый низкий показатель с декабря 2010 года.

По мнению экспертов, опрошенных газетой The South China Morning Post, тенденция к ослаблению китайской валюты в нынешнем году продолжится. Это связывают с тем давлением, которое оказало на мировые финансовые рынки решение Великобритании выйти из состава ЕС (Brexit).

"Я ожидаю, что экономика Китая будет сталкиваться с дальнейшим "встречным ветром", спровоцированным Brexit, поэтому нам следует ожидать еще большего ослабления юаня в течение 2016 года", - считает старший трейдер компании Oanda Asia Pacific Стефан Айнес.

По мнению аналитика из Macquarie Securities Ларри Ху, китайский ЦБ будет использовать ситуацию вокруг Brexit для возможности понижения курса юаня, чтобы подстегнуть экспорт.