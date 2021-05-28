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Курс юаня к доллару США обновил трехлетний рекорд

Курс юаня к доллару США обновил трехлетний рекорд Народный банк Китая (Центробанк) 28 мая укрепил курс юаня на 172 базисных пункта, до 6,3858 юаня за доллар США.
Финансы
28 мая 2021 г. 08:57
Курс юаня к доллару США обновил трехлетний рекорд

Народный банк Китая (Центробанк) 28 мая укрепил курс юаня на 172 базисных пункта, до 6,3858 юаня за доллар США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно статистике регулятора, это максимальное значение с 24 мая 2018 года.

Курс юаня к доллару укрепляется уже пятый рабочий день подряд.

Как пишет в этой связи информационный портал "Чжунсинь цзинвэй", с мая прошлого года курс юаня к доллару вырос на 10%, однако дальнейшее повышение не сможет продолжаться долго. В связи с этим издание предполагает, что в среднесрочной перспективе курс перейдет к двусторонним колебаниям.

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