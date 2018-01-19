Курс юаня к доллару повысился до нового 2-летнего максимума

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Народный банк Китая (центробанк) в пятницу повысил курс юаня к доллару на 232 базисных пункта, до отметки 6,4169 юаня за доллар.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно статистике регулятора, курс юаня достиг максимума с 9 декабря 2015 года.

Нынешнее укрепление юаня длится почти беспрерывно на протяжении недели с 11 января. После однодневной "коррекции", произошедшей 18 января, курс национальной валюты Китая к доллару продолжил расти.