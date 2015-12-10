Курс юаня достиг четырехлетнего минимума

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Народный банк Китая (НБК) 10 декабря провел девальвацию юаня до отметки 6,42 CNY/USD. В результате, текущий курс доллара достиг максимальной с августа 2011 года отметки.

Как сообщает Report, НБК 15 августа этого года принял решение об оптимизации методики расчета валютного курса юаня с учетом сальдо внешнеторгового баланса. После этого решения юань в течение трех дней подвергся 4,6%-ной девальвации, достигнув отметки 6,40 CNY/USD. Однако накануне заседания Международного валютного фонда (МВФ) юань начал укрепляться и на начало ноября курс составил 6,32 CNY/USD. После принятого на заседании МВФ решения о включении юаня в корзину резервных валют китайская валюта вновь начала ослабевать. Отметим, что резервные валюты находятся в свободном обращении и их курс регулируется на глобальном валютном рынке.

Решение о включении юаня в корзину резервных валют вступит в силу 1 августа 2016 года. Аналитическая группа Report прогнозирует до этой даты девальвацию юаня по отношению к доллару на 15-25%. Таким образом, к тому времени курс доллара может достичь 7,5-8 CNY/USD. Ожидаемая девальвация связана с постепенным замедлением китайской экономики. Падение стоимости юаня, в свою очередь, приведет к девальвации национальных валют многих стран.