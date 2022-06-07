Курс японский иены к доллару достиг 20-летнего минимума

Курс японской иены к доллару США упал до минимального за более чем 20 лет значения, опустившись до отметки в 132,18–132,21 иены за доллар.

Курс японской иены к доллару США упал до минимального за более чем 20 лет значения, опустившись до отметки в 132,18–132,21 иены за доллар.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, после открытия торгов в Токио, японская валюта падала до отметки 141,9–141,37 иены за евро.

Глава Минфина страны Сюнъити Судзуки заявил, что власти "с высокой обеспокоенностью" следят за тенденциями курса иены и "за возможным негативным эффектом, которое это может иметь на японскую экономику".