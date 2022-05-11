Курс турецкой лиры снизился к доллару на фоне высокой инфляции

Турецкая лира падает по отношению к доллару после того, как инфляция в апреле подскочила до 69,97%, нацвалюта Турции упала до 15,35 по отношению к доллару.

Турецкая лира падает по отношению к доллару после того, как инфляция в апреле подскочила до 69,97%, нацвалюта Турции упала до 15,35 по отношению к доллару.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NTV.

Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати ранее заявлял, что правительство обеспечило стабильность на финансовых рынках и взяло под контроль волатильность обменного курса лиры к доллару и евро.

Турецкая лира в марте зафиксировалась в узком диапазоне между 14,5 и 14,9 за доллар, но заметное снижение началось после того, как Институт статистики Турции объявил об ускорении годовой инфляции в стране по итогам апреля до 69,97% с 61,14% месяцем ранее.

Центробанк Турции в этом году держит учетную ставку неизменной — 14%. Глава регулятора вскоре после апрельского сохранения ставки на этом уровне заявил об ожиданиях, что инфляция в стране начнет замедляться после мая. В апреле же ЦБ повысил прогноз инфляции по итогам текущего года до 42,8% с прежних 23,2%.

В среду доллар торгуется на уровне 15,35 турецкой лиры, евро — около 16,20 турецкой лиры.