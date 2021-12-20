Курс турецкой лиры снизился до рекордных значений

Турецкая лира вновь пробила рекорд своего падения, обесценившись по отношению к доллару США до 17,04 лиры.

Турецкая лира вновь пробила рекорд своего падения, обесценившись по отношению к доллару США до 17,04 лиры.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

При этом с начала года турецкая валюта девальвировалась в два раза, что стало одним из самых крупных падений стоимости нацвалюты за последние годы. В январе за доллар давали порядка 7,3 лиры. В минувшую пятницу лира торговалась на уровне 16,41 за единицу американской валюты.

На прошлой неделе Центробанк Турции вновь понизил одну из ключевых ставок в качестве меры по стабилизации лиры и инфляции. Речь идет о процентной ставке на аукционах недельного репо, которая была снижена с 15% до 14%.