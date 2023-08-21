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Курс турецкой лиры обновил новый исторический минимум

Курс турецкой лиры обновил новый исторический минимум Курс турецкой лиры к доллару на торгах 21 августа опустился до исторического минимума, преодолев отметку в 27,2 лиры за доллар.
Финансы
21 августа 2023 г. 15:28

Курс турецкой лиры к доллару на торгах 21 августа опустился до исторического минимума, преодолев отметку в 27,2 лиры за доллар.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки TradingView.

Утром курс лиры упал до 27,22 (-0,7%) лир за доллар, затем - до 27,16.

Ранее сообщалось, что лира вошла в тройку слабейших мировых валют наряду с российским рублем и аргентинским песо.

Падение турецкой лиры вызвано рядом факторов, включая экономические проблемы, а также решение Центробанка Турции не использовать валютные резервы для поддержания курса нацвалюты и смягчение регулирования в банковском секторе.

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