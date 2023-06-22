Курс турецкой лиры обновил исторический минимум на решении ЦБ о ставке

Курс турецкой лиры обновил исторический минимум на новостях о решении ЦБ по ставке. Доллар впервые достиг 24 лир.

Курс турецкой лиры обновил исторический минимум на новостях о решении ЦБ по ставке. Доллар впервые достиг 24 лир.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Ранее в четверг регулятор впервые более чем за два года повысил ключевую ставку - до 15% с 8,5%.

Регулятор заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции не улучшится значительно.

"Ужесточение денежно-кредитной политики будет постепенно усиливаться по мере необходимости до тех пор, пока прогноз инфляции не продемонстрирует значительное улучшение. Показатели инфляции и инфляционные тенденции будут тщательно отслеживаться, и Центробанк Турции продолжит решительно использовать все имеющиеся инструменты в соответствии с главной целью - ценовой стабильностью", - отмечается в сообщении.

В нем указывается, что ставка будет устанавливаться таким образом, чтобы "достичь целевого уровня по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе".