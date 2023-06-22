О нас

Курс турецкой лиры обновил исторический минимум на решении ЦБ о ставке

Курс турецкой лиры обновил исторический минимум на решении ЦБ о ставке Курс турецкой лиры обновил исторический минимум на новостях о решении ЦБ по ставке. Доллар впервые достиг 24 лир.
Финансы
22 июня 2023 г. 15:54
Курс турецкой лиры обновил исторический минимум на решении ЦБ о ставке

Курс турецкой лиры обновил исторический минимум на новостях о решении ЦБ по ставке. Доллар впервые достиг 24 лир.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Ранее в четверг регулятор впервые более чем за два года повысил ключевую ставку - до 15% с 8,5%.

Регулятор заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции не улучшится значительно.

"Ужесточение денежно-кредитной политики будет постепенно усиливаться по мере необходимости до тех пор, пока прогноз инфляции не продемонстрирует значительное улучшение. Показатели инфляции и инфляционные тенденции будут тщательно отслеживаться, и Центробанк Турции продолжит решительно использовать все имеющиеся инструменты в соответствии с главной целью - ценовой стабильностью", - отмечается в сообщении.

В нем указывается, что ставка будет устанавливаться таким образом, чтобы "достичь целевого уровня по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Счетная палата проведет проверки в МЧС и Минздраве Нахчывана
Счетная палата проведет проверки в МЧС и Минздраве Нахчывана
22 июня 2023 г. 15:25
Банк Англии повысил ставку до 5,00%
Банк Англии повысил ставку до 5,00%
22 июня 2023 г. 15:17
ЦБ Турции объявил о повышении ключевой ставки до 15%
ЦБ Турции объявил о повышении ключевой ставки до 15%
22 июня 2023 г. 15:15
Центробанки Швейцарии и Норвегии подняли ключевые ставки
Центробанки Швейцарии и Норвегии подняли ключевые ставки
22 июня 2023 г. 13:40
Сахиб Алекперов: Интерес инвесторов к участию в восстановлении Карабаха большой
Сахиб Алекперов: Интерес инвесторов к участию в восстановлении Карабаха большой
22 июня 2023 г. 13:03
Рашад Оруджев: Точная статистика по суммам операций на рынке электронных денег не ведется
Рашад Оруджев: Точная статистика по суммам операций на рынке электронных денег не ведется
22 июня 2023 г. 13:02
Рашад Оруджев: Инвестиционные компании активизировались на рынке ценных бумаг
Рашад Оруджев: Инвестиционные компании активизировались на рынке ценных бумаг
22 июня 2023 г. 12:31
Азербайджан изучил зарубежный опыт в вопросе капитала платежных организаций и эмитентов электронных денег
Азербайджан изучил зарубежный опыт в вопросе капитала платежных организаций и эмитентов электронных денег
22 июня 2023 г. 12:29
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по сумме страховых выплат (январь-май 2023 года)
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по сумме страховых выплат (январь-май 2023 года)
22 июня 2023 г. 12:10
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по сумме страховых взносов (январь-май 2023 года)
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по сумме страховых взносов (январь-май 2023 года)
22 июня 2023 г. 12:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi