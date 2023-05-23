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Курс турецкой лиры к доллару упал до рекордного уровня

Курс турецкой лиры к доллару упал до рекордного уровня Турецкая лира в ходе торгов упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару.
Финансы
23 мая 2023 г. 13:51
Курс турецкой лиры к доллару упал до рекордного уровня

Турецкая лира в ходе торгов упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные онлайн-торгов на международном рынке Forex, утром 23 мая стоимость доллара превышала 20,3 лиры. Днем лира упала к доллару на 6,5%, до 19,85 за единицу американской валюты.

Снижение лиры происходит на фоне предстоящего второго тура президентских выборов в Турции. Reuters отмечает, что финансовые рынки готовятся к победе Реджепа Тайипа Эрдогана, который после переизбрания продолжит "свою неортодоксальную" денежно-кредитную политику.

По результатам первого тура действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов, его основной соперник - кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Второй тур выборов пройдет в Турции 28 мая. По словам Эрдогана, в случае его победы Турцию ждет "полное преображение". В качестве одного из приоритетных направлений он называл разработку новой конституции страны.

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Версия на английском языке Turkish lira falls against US dollar to record level

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