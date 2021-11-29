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Курс турецкой лиры к доллару США вновь снижается

Курс турецкой лиры к доллару США вновь снижается Курс турецкой лиры в понедельник снижается на 2% на фоне ожидаемого в декабре очередного снижения ставки Центробанком Турции.
Финансы
29 ноября 2021 г. 11:33
Курс турецкой лиры к доллару США вновь снижается

Курс турецкой лиры в понедельник снижается на 2% на фоне ожидаемого в декабре очередного снижения ставки Центробанком Турции.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Торги в понедельник начались с отметки 12,40 лир за доллар США, а состоянию на 11.00 по Баку этот показатель составил 12,70 лир.

Национальная валюта Турции подешевела за год более чем на 40%, а во вторник достигла нового антирекордного значения, упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Такое резкое снижение стоимости лиры за сутки является сильнейшим за последние 20 лет. Оно случилось после того, как 18 ноября регулятор принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%.

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Версия на английском языке Turkish lira exchange rate against US dollar falling

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