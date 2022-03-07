Курс рубля упал до исторических минимумов

Курс рубля упал до исторических минимумов, доллар 140,25 рубля, евро — 145,87 рубля

Курсы доллара и евро к рублю на форексе в понедельник подскочили до исторических максимумов и сейчас торгуются примерно на 20% выше уровня закрытия торгов в пятницу. Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

По состоянию на 13.23 курс евро к рублю на форексе подскакивает примерно на 20,4% относительно пятницы, до 143,37 рубля за евро. Курс доллара растёт на 27% - до 133 рублей за доллар. А ранее в ходе торгов курс евро достигал максимума в 145,869 рубля, доллар - в 140,2547 рубля.

Валютные торги на Московской бирже сегодня в соответствии с решением Банка России не проводятся.