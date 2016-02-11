​Курс продажи доллара в обменниках достиг максимальной отметки

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ На рынке наличной валюты Баку сегодня после 17:00 курс продажи доллара вырос до 1,62 AZN/USD, покупки - снизился до 1,53 AZN/USD.

Как сообщает Report, в первой половине дня банки проводили обменные операции по курсу 1,5620-1,5700 AZN/USD.

По мнению аналитиков Report, резкое изменение курса наличного доллара произошло после результатов сегодняшнего валютного аукциона Центробанка (ЦБ). Так, официальный курс на завтра вырос на 0,55% и установился на уровне 1,5745 AZN/USD.

"Таким образом, наблюдаемый в последние дни процесс укрепления маната завершился. Причиной стало удешевление нефти на мировом рынке на 15% в течение последних дней. Более важной причиной является также заявление Центробанка России о невмешательстве в курс рубля, после чего курс доллара в России вырос на 2,4% - до 80,6RUB/USD. В течение короткого времени возможно подорожание доллара до 100 рублей, что окажет серьезное воздействие на курс маната", - отмечают аналитики.

Отметим, что сегодня официальный курс был установлен на уровне 1,5659 AZN/USD. Банки с учетом 4%-ной маржи могут установить минимальный курс покупки на отметке 1,5032 AZN/USD, максимальный курс продажи - на отметке 1,6285 AZN/USD.