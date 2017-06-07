Курс катарского риала опустился до 8-летнего минимума

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Курс национальной валюты Катара катарского риала упал на фьючерсных рынках до самой низкой отметки с 2009 года.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, на межбанковском валютном рынке вчера курс составил 3,647 QAR/USD, что является самым низким показателем с июня прошлого года. При этом Центральный банк Катара выставил курс 3,64 риала за один доллар, курс обмена катарской валюты варьируется вокруг этого значения.

Основной фондовый индекс Катара - QE General за последние два дня снизился на 8,3% - до 9 058 пунктов. Это самый низкий показатель с 24 января 2016 года.

Отметим, что 5 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, прекратив с ним всякое сообщение. К ним присоединились Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы и Маврикий.