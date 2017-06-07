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    Курс катарского риала опустился до 8-летнего минимума

    Основной фондовый индекс Катара за последние два дня снизился более чем на 8%

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Курс национальной валюты Катара катарского риала упал на фьючерсных рынках до самой низкой отметки с 2009 года. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, на межбанковском валютном рынке вчера курс составил 3,647 QAR/USD, что является самым низким показателем с июня прошлого года. При этом Центральный банк Катара выставил курс 3,64 риала за один доллар, курс обмена катарской валюты варьируется вокруг этого значения.

    Основной фондовый индекс Катара - QE General за последние два дня снизился на 8,3% - до 9 058 пунктов. Это самый низкий показатель с 24 января 2016 года.

    Отметим, что 5 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, прекратив с ним всякое сообщение. К ним присоединились Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы и Маврикий.

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