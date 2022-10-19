Курс иены вновь обновил минимальный уровень за 32 года

Курс японской национальной валюты вновь обновил минимум за последние 32 года, продолжив свое рекордное падение.

Курс японской национальной валюты вновь обновил минимум за последние 32 года, продолжив свое рекордное падение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные валютных торгов в Токио в среду.

По данным на 08:50 по местному времени (03:50, бакинское время) японская валюта упала ниже 149 иен за доллар и торгуется на уровне 149,17-149-18 иены за доллар, вплотную приблизившись к психологически важной отметке 150. Только с начала августа иена ослабла по отношению к доллару на 14%.

"Мы тщательно и с нарастающей частотой проверяем ситуацию на рынке", - отметил в беседе с журналистами министр финансов Японии Сюнъити Судзуки.

Рекордное ослабление иены продолжается уже несколько месяцев на фоне увеличивающегося разрыва в учетных ставках центральных банков стран Запада, которые повышают ее для сдерживания инфляции, и Японии, где регулятор держит ее на фактически отрицательном уровне для стимулирования рынка.