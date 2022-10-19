Курс иены вновь обновил минимальный уровень за 32 года

Курс японской национальной валюты вновь обновил минимум за последние 32 года, продолжив свое рекордное падение.
По данным на 08:50 по местному времени (03:50, бакинское время) японская валюта упала ниже 149 иен за доллар и торгуется на уровне 149,17-149-18 иены за доллар, вплотную приблизившись к психологически важной отметке 150. Только с начала августа иена ослабла по отношению к доллару на 14%.
"Мы тщательно и с нарастающей частотой проверяем ситуацию на рынке", - отметил в беседе с журналистами министр финансов Японии Сюнъити Судзуки.
Рекордное ослабление иены продолжается уже несколько месяцев на фоне увеличивающегося разрыва в учетных ставках центральных банков стран Запада, которые повышают ее для сдерживания инфляции, и Японии, где регулятор держит ее на фактически отрицательном уровне для стимулирования рынка.