Курс грузинского лари приблизился к историческому минимуму

Национальная валюта Грузии начала резко дешеветь с марта прошлого года – после начала пандемии коронавируса (COVID-19)

Официальный обменный курс, установленный Национальным банком Грузии, на сегодняшний день составил 3,4534 лари к доллару.

Как сообщает грузинское бюро Report, это самый низкий показатель с 27 марта 2020 года, когда курс доллара был равен 3,4842 лари.

Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили связывает ослабление лари с обесцениванием турецкой лиры: "В Турции за один день лира обесценилась на 15-16%. Это не могло не сказаться на Грузии. Национальный банк Грузии активно работает для стабилизации цен, чтобы инфляция была близка к целевому уровню".

Напомним, что национальная валюта Грузии начала резко дешеветь с марта прошлого года – после начала пандемии коронавируса (COVID-19). В целях стабилизации валютного рынка в 2020 году регулятор продал 873,2 млн долларов, в этом году 242,9 млн долларов США.