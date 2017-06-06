Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Курс фунта стерлингов могут ждать серьезные колебания до и после выборов в британский парламент 8 июня.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом говорится в сообщении канадской инвестиционной компании TD Securities.

По оценкам компании, вероятность уверенной победы консерваторов и формирования ими правительства большинства составляет около 66%, однако все же нельзя полностью исключать и формирования правительства меньшинства ими же или лейбористами: "Наиболее благоприятным для курса фунта сценарием является уверенная победа какой-либо из партий, но наибольший потенциал его роста против евро обеспечит все же сильное консервативное большинство".

Отметим, что сейчас курс пары USD/GBP равен 1,293, EUR/GBP - 1,149. В зависимости от исхода выборов один фунт стерлингов может достичь 1,32 доллара или 1,17 евро.