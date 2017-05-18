Курс фунта стерлингов к доллару достиг семимесячного максимума

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Курс фунта стерлингов к доллару США достиг самой высокой отметки с 30 сентября 2016 года - 1,3046 USD/GBP. Как сообщает Report со ссылкой на РБК, по данным Bloomberg, укрепление фунта произошло на фоне сообщений о существенном росте объемов розничной торговли в Британии. По данным Национальной статистической службы, в апреле они выросли на 2,3% против прогнозов аналитиков в 1%.

Курс фунта к доллару резко упал после победы на референдуме в Британии сторонников выхода страны из Евросоюза. Напомним, что в начале октября 2016 года курс фунта стерлингов к доллару США опустился до 30-летнего минимума в 1,145 USD/GBP.