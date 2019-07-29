Курс фунта к доллару упал до двухлетнего минимума

Обменный курс фунта стерлингов к доллару опустился в понедельник до своей минимальной отметки с марта 2017 года на фоне негативной реакции бизнеса на активные приготовления правительства Бориса Джонсона к жесткому Brexit.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Independent.

По ее информации, за £1 в понедельник на валютном рынке Лондона давали $1,2318, что означает падение обменного курса британской национальной валюты на 0,4% с начала обменных операций наступившей недели.

Поводом для падения, по мнению экспертов, стали ускоренные приготовления нового британского правительства к выходу из Евросоюза без сделки, для чего был в спешном порядке создан новый правительственный комитет XS (Exit Strategy, Комитет по стратеги выхода) из шести ключевых членов кабмина, который газета The Sunday Times назвала "кабинетом военного времени".

В понедельник глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что при необходимости страна должна быть готова к тому, чтобы до заключения с другими странами сделок о свободной торговле, вести торговые операции на основе существующих тарифов Всемирной торговой организации.

В настоящее время Великобритания, как член ЕС, ведет беспошлинную торговлю с другими странами сообщества, а также с теми государствами, с кем у ЕС заключены соглашения о свободной торговле. При варианте выхода без соглашения с ЕС страна не сможет пользоваться подобными привилегиями.