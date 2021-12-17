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Курс евро вырос к доллару США в ожидании статистики по инфляции в еврозоне

Курс евро вырос к доллару США в ожидании статистики по инфляции в еврозоне Курс евро вырос по отношению к доллару США в пятницу утром в ожидании статистики по инфляции в еврозоне.
Финансы
17 декабря 2021 г. 10:23
Курс евро вырос к доллару США в ожидании статистики по инфляции в еврозоне

Курс евро вырос по отношению к доллару США в пятницу утром в ожидании статистики по инфляции в еврозоне.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару на открытии торгов рос до 1,1342 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1328 доллара. Курс доллара к иене при этом снижался до 113,56 иены за доллар со 113,7 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 95,92 пункта.

Сегодня европейское статагентство Евростат опубликует окончательную оценку инфляции в еврозоне за ноябрь. Аналитики прогнозируют рост индекса потребительских цен в годовом выражении до 4,9% с 4,1% месяцем ранее. Показатель за ноябрь может стать максимальным с июля 1991 года. При этом высокая инфляция может привести к ужесточению монетарной политики центробанком.

Также инвесторы продолжают оценивать решение Европейского центробанка, который по итогам заседания в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне.

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Версия на английском языке Euro rises against US dollar in anticipation of inflation statistics in euro area

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