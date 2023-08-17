Курс евро вырос к доллару после выхода данных по торговому балансу еврозоны

Курс евро вырос по отношению к доллару в четверг днем после выхода статданных по еврозоне.

Курс евро вырос по отношению к доллару в четверг днем после выхода статданных по еврозоне.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару вырос до 1,0886 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0874 доллара. Курс доллара к иене опустился до 146,02 иены за доллар со 146,35 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снизился на 0,12%, до 103,31 пункта.

Так, профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июне составил 23 млрд евро после дефицита в 0,3 млрд в мае. Аналитики прогнозировали профицит на уровне 18,3 млрд евро.

А в пятницу инвесторы будут ждать окончательных данных по потребительским ценам в еврозоне. Аналитики полагают, что годовая инфляция по итогам июля замедлилась до 5,3% с 5,5%.