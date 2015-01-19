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    Курс евро в Азербайджане упал до 13-летнего минимума

    В последний раз аналогичная ситуация наблюдалась в мае 2002 года

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане официальный курс евро по отношению к манату упал до 13-летнего минимума и составил 0,9065 манат.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, самый низкий курс евро, выпущенного в наличный оборот 1 января 2002 года, наблюдался 29 мая того же года и составлял 0,9041 манат (до деноминации национальной валюты - 4 520,49 манатов). 

    Отметим, что самый высокий официальный курс евро в Азербайджане был зарегистрирован 23 апреля 2008 года и составлял 1,3235 манат. 

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