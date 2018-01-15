Курс евро в Азербайджане достиг рекордного значения

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Официальный курс евро в Азербайджане достиг исторического значения, составив сегодня 2,0761 AZN/EUR.

Как сообщает Report, в период после первой девальвации национальной валюты в Азербайджане 21 февраля 2015 года максимальное значение евро отмечалось 1 февраля 2017 года (2,0719 AZN/EUR), минимальное -16 марта 2015 года (1,1019 AZN/EUR). В настоящее время курс евро на 0,2% выше максимального.

Максимальный официальный курс евро после деноминации маната (01.01.2006) был зафиксирован 26 января 2015 года на уровне 0,8770 AZN/EUR.

Report отмечает, что причиной роста европейской валюты в Азербайджане стал фактор укрепления позиции евро на мировом валютном рынке. Курс основной валютной пары достиг максимума за 37 месяцев (1,2225 USD/EUR) из-за вероятности ужесточения Европейским центральным банком (ЕЦБ) монетарной политики.