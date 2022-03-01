Курс евро снизился к доллару США

Курс евро во вторник утром снизился по отношению к доллару США в ожидании статданных по Германии и еврозоне.

Курс евро во вторник утром снизился по отношению к доллару США в ожидании статданных по Германии и еврозоне.

Как передает Report, курс евро к доллару снизился до 1,1201 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1219 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) вырос на 0,13%, до 96,84 пункта.

Валютные инвесторы во вторник утром ожидают публикации ряда макроэкономических данных по еврозоне и Германии. Аналитики полагают, что инфляция в Германии в феврале, согласно предварительной оценке, ускорилась в годовом выражении до 5,1% с 4,9% месяцем ранее.

Позднее будет опубликована окончательная оценка индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны. Аналитики ожидают, что показатель в феврале снизился до 58,4 пункта с 58,7 пункта месяцем ранее. Прогноз соответствует предварительной оценке.

Также инвесторы продолжают следить за геополитической напряженностью, которая поддерживает доллар как актив-убежище против евро.