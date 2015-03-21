Курс евро продолжает повышаться

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ 20 марта на американском фондовом рынке индекс Dow Jones повысился на 0,94% и составил 18 127,65 пунктов, индекс S&P 500 повысился на 0,90% - до 2 108,10 пунктов, а Nasdaq - на 0,68% - до 5 026,42 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 повысился на 0,86% - до 7 022,51 пунктов, Германский DAX подорожал на 1,18% - до 12 039,37 пунктов, французский индекс CAC-40 повысился на 1,00% - до 5 087,49 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 1,03% и составила 1 181,70 долларов, курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0821 (+1,29%) долларов.