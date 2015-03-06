​Курс евро продолжает падать

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Европейский центральный банк принял решение о монетарной экспансии на сумму 60 млрд. евро в месяц с целью покупки облигаций государственного и частного сектора в еврозоне. Это решение было принято на проходящем на Кипре заседании правления банка и вступит в силу 9 марта.

Как сообщает Report, председатель Европейского центрального банка Марио Драги отметил, что процесс финансовой поддержки экономик с помощью покупки облигаций продлится до сентября 2016 года. Если этого будет недостаточно, процесс продолжится.

В результате монетарной экспансии в еврозоне прогнозируется рост ВВП с 1% до 1,5% в этом году, с 1,5% до 1,9% в 2016 году и экономический рост на уровне 2,1% в 2017 году.

По мнению аналитической группы Report, монетарная экспансия спровоцирует увеличение массы евро, что, в свою очередь, приведет к падению его стоимости по отношению к другим валютам. Этот процесс продолжится в Азербайджане и в результате падения курса евро по отношению к доллару, возникнет паритет евро и маната, или же евро опустится ниже паритета.