​Курс евро превысил 1,10 долларов

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ 30 октября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 0,52% и составил 17 663,54 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,48% - до 2 079,36 пунктов, Nasdaq вырос на 0,40% - до 5 053,75 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,54% - до 6 361,09 пунктов, французский индекс CAC-40 вырос на 0,24% - до 4 897,66 пунктов, германский DAX - на 0,46% - до 10 850,14 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 5,90 долларов или 0,51% и составила 1 141,40 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1006 (+0,26%).