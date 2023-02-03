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Курс евро подешевел к доллару на решениях ЕЦБ и ФРС

Курс евро подешевел к доллару на решениях ЕЦБ и ФРС Курс евро в пятницу утром снизился по отношению к доллару после решения об учетной ставке Европейского центробанка (ЕЦБ), последовавшего после столь же предсказуемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Финансы
3 февраля 2023 г. 09:36
Курс евро подешевел к доллару на решениях ЕЦБ и ФРС

Курс евро в пятницу утром снизился по отношению к доллару после решения об учетной ставке Европейского центробанка (ЕЦБ), последовавшего после столь же предсказуемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Курс евро к доллару снизился до 1,0893 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0910 доллара.

Курс доллара к иене опустился до 128,60 иены со 128,65 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) растет на 0,12%, до 101,87 пункта.

Валютные инвесторы продолжают оценивать главные экономические события недели. Так, ЕЦБ по итогам заседания в четверг повысил учетную ставку на 0,5 процентного пункта, до 3% годовых.

До этого, в среду, ФРС повысила свою учетную ставку до 4,5-4,75% годовых.

Все эти решения предсказывались аналитиками. А подобная разница и может побуждать часть валютных игроков отдавать предпочтение доллару.

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Версия на английском языке Euro falls against dollar on ECB, Fed decisions

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