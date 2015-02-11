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    Курс евро по отношению к доллару составил 1,13

    Западные фондовые индексы подорожали

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ 10 февраля на американском фондовом рынке индекс Dow Jones повысился на 0,79% и составил 17 868,75 пункта, индекс S&P 500 на 1,07% - до 2 068,59 пункта, а Nasdaq подорожал на 1,30% - до 4 787,65 пункта.

    Как сообщает Report, 10 февраля на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 упал на 0,12% - до 6 829,13 пункта, Германский DAX подорожал на 0,85% - до 10 753,51 пункта, французский индекс CAC-40 повысился на 0,96% - до 4 695,65 пункта.

    Утром на COMEX стоимость унции золота подешевела на 0,47% и составила 1 237,50 долларов, курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил  1,1297 доллара (+0,2%).

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