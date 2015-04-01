​Курс евро на мировом рынке упал ниже отметки 1,08

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ 31 марта на американском фондовом рынке индекс Dow Jones понизился на 1,11 % и составил 17 776,12 пункта, индекс S&P 500 на 0,88% - до 2 067,89 пункта, а Nasdaq подешевел на 0,94 % - до 4 900,89 пункта.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 упал на 1,72 % - до 6 773,04 пункта, Германский DAX упал на 0,99% - до 11 966,17 пункта, французский индекс CAC-40 подешевел на 0,98% - до 5 033,64 пункта.

Утром на COMEX стоимость унции золота подорожала на 0,53% и составила 1 187,60 долларов, курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0783 доллара (-0,09%).