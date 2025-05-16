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Курс евро к доллару вырос перед выходом статистики по торговому балансу еврозоны

Курс евро к доллару вырос перед выходом статистики по торговому балансу еврозоны Стоимость евро к доллару выросла в пятницу утром перед выходом статистики по торговому балансу еврозоны от Евростата и индекса потребительских настроений Мичиганского университета.
Финансы
16 мая 2025 г. 10:02
Курс евро к доллару вырос перед выходом статистики по торговому балансу еврозоны

Стоимость евро к доллару выросла в пятницу утром перед выходом статистики по торговому балансу еврозоны от Евростата и индекса потребительских настроений Мичиганского университета.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару вырос до $1,1214 с уровня прошлого закрытия в $1,1184 за евро.

Курс доллара к иене в то же время снизился до 145,25 иены с уровня предыдущего закрытия в 145,66 иены за доллар, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,24%, до 100,57 пункта.

Позднее в пятницу планируется выход данных по торговому балансу еврозоны статистическим агентством Евростат. Ожидается, что в феврале его профицит составил 24 млрд евро.

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