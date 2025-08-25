О нас

Курс евро к доллару снизился в ожидании макростатистики из Германии

Курс евро к доллару снизился в ожидании макростатистики из Германии Стоимость евро к доллару в понедельник утром снизилась в ожидании рынками макростатистики из Германии.
Финансы
25 августа 2025 г. 09:13
Курс евро к доллару снизился в ожидании макростатистики из Германии

Стоимость евро к доллару в понедельник утром снизилась в ожидании рынками макростатистики из Германии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару снизился до $1,1707 с $1,1717 за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 147,22 иены с уровня прошлого закрытия в 146,95 иены за доллар.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) поднимался на 0,13%, до 97,85 пункта.

Позднее в понедельник исследовательский институт IFO опубликует данные по индексу делового климата в Германии. Прогнозируется, что показатель в августе остался на июльской отметке в 88,6 пункта.

После открытия торгов в США будет опубликована статистика по продажам новых домов в стране в июле. Аналитики прогнозируют рост до 630 тыс. сделок с 627 тыс. в июне.

На неделе трейдеры также ожидают второй оценки по ВВП США во втором квартале. Первая оценка, опубликованная в конце июля, показала рост экономики страны на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
ФотоПрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
22 августа 2025 г. 20:58
В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоВ Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
22 августа 2025 г. 18:45
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi