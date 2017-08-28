Курс евро к доллару достиг максимальной за 32 месяца отметки

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Курс евро по сравнению с долларом на глобальном валютном рынке достиг максимальной отметки за последние 32 месяца.

Как сообщает Report, в настоящее время курс этой основной валютной пары равен 1,1930 USD/EUR. Текущий уровень курса последний раз был зарегистрирован 6 января 2015 года.

Основной причиной подорожания евро является не наблюдаемые позитивные тренды в экономике Еврозоны, а выступление председателя Федеральной резервной системы (FED) Джанет Йеллен 25 августа на саммите в Джексон-Хоуле о неполном восстановлении экономики США. Отметим, что во время выступления Йеллен не коснулась экономических перспектив и перспектив монетарной политики страны, а высказала мнение только о финансовой стабильности. В результате участники финансовых рынков начали продажу доллара по отношению к другим валютам. Наряду с этим, начал снижаться процент гособлигаций США. Так, глава FED на саммите не дала никаких разъяснений относительно очередного решения о повышение учетной ставки.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что курс доллара по отношению ко многим валютам, в том числе и к евро, продолжит оставаться дешевым. Этот процесс продлится до тех пор, пока показатели годовой инфляции в США не приблизятся к 2%.