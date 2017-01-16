Курс евро этого года будет зависеть от решений ЕЦБ на заседании 19 января

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Очередное заседание Европейского центробанка (ЕЦБ) состоится 19 января.

Как сообщает Report со ссылкой на İnvesting.ru, по итогам заседания не ожидается изменений политики регулятора.

Напомним, что в декабре ЕЦБ удивил рынки, сообщив, что сократит объем ежемесячной скупки активов до 60 млрд. евро (63,86 млрд. долларов), начиная с апреля.

Аналитики, опрошенные Рейтерс, прогнозируют, что следующим шагом центробанка станет дальнейшее сокращение масштаба скупки активов. "После декабрьского решения о продлении программы "количественного смягчения" и замедления ее темпов, ЕЦБ практически переходит на автопилот до конца 2017 года", - сказал Джеймс Найтли из ING.

Представители ЕЦБ все сильнее опасаются того, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может навредить еврозоне, ударив по торговле с ЕС и спровоцировав рост популистских настроений.

Аналитическая группа Report полагает, что необходимо заострить внимание на статистических показателях экономики США, которые будут обнародованы на этой неделе. Так, если показатели окажутся тождественны прогнозам, на очередном заседании Федеральной резервной системы (ФРС) 31 января – 1 февраля на повестку дня может стать вопрос повышения учетной ставки. Хотя аналитики считают маловероятным последовательное повышение ставок, это вполне возможно. В этом случае курс доллара резко укрепиться и достигнет паритета с евро.