Курс евро/доллар пробил психологическую отметку

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Курс доллара по отношению к евро упал ниже критической отметки в 1,10 USD/EUR. Как сообщает Report, доллар укрепился на фоне вчерашних заявлений Федеральной резервной системы США (ФРС) о возможном повышении ключевой ставки в ближайшем будущем. Рост процентных ставок возможен к концу года из-за усиления рынка труда в США и продолжительного роста инфляции. Эта новость привела к укреплению доллара на глобальном валютном рынке. В результате курс упал ниже критической отметки 1,10 USD/EUR.

Доллар также укрепился по отношению к британскому фунту, российскому рублю, турецкой лире и китайскому юаню, составив соответственно 1,2160 USD/GBP, 63,40 RUB/USD, 3,11 TRY/USD и 6,73 CNY/USD.

Аналитическая группа Report прогнозирует постепенное укрепление курса доллара, падение курса основной валютной пары доллар/евро до 1,08 и достижение паритета к концу года. Процесс укрепления доллара повлияет и на снижение сырьевых цен. Нефтяные котировки упадут до 40-45 долларов/баррель, стоимость золота - до 1 150 долларов/унция.

Напомним, что сейчас курс USD/EUR равен 1,0990.