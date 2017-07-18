Курс евро/доллар достиг 14-месячного максимума

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ После того как еще двое членов Республиканской партии США выступили против проведения реформ в системе здравоохранения, курс доллара по отношению к валютам стран G-10 опустился до минимального значения за последние 14 месяцев.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, выступления сенаторов Майка Ли и Джери Морана повлияли также на процентные ставки по гособлигациям, которые снизились наравне с долларом. Отметим, что в настоящее время курс основной валютной пары евро/доллар поднялся до максимума с 3 мая 2016 года и составил 1,1530 USD/EUR.

Валютный специалист National Australia Bank Ltd. Родриго Катрил полагает, что ожидания воздействия реформ в сфере здравоохранения на укрепление позиций доллара заметно сократились: "Доллар уже ослабел в краткосрочной перспективе. Мы ждем положительных новостей, которые повлияют на повышение ставки в ФРС в декабре, в IV квартале".