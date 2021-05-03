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Курс Ethereum впервые превысил 3 тысячи долларов

Курс Ethereum впервые превысил 3 тысячи долларов За последнюю неделю стоимость крупнейшего по капитализации альткоина — Ethereum — увеличилась почти на 50%
Финансы
3 мая 2021 г. 19:13
Курс Ethereum впервые превысил 3 тысячи долларов

За последнюю неделю стоимость крупнейшего по капитализации альткоина — Ethereum — увеличилась почти на 50%.

Как передает Report со ссылкой на Prime, это произошло в то же самое время, как биткоин — самая популярная в мире криптовалюта — торговался значительно ниже своих исторических максимумов.

Итак, на утро понедельника, 3 мая, курс Ethereum на криптобирже Binance обновил исторический максимум и поднялся выше 3,14 тысячи долларов США.

Последняя волна роста цены данного актива стартовала 25 апреля. За это время крупнейший по капитализации альткоин подорожал практически наполовину. Рыночная оценка Ethereum превысила 357 миллиардов долларов США при суточных объемах торгов в 40 миллиардов долларов США, согласно данным CoinGecko.

Несмотря на новый исторический максимум Ethereum, биткоин все еще продолжает торговаться ниже своих пиковых отметок: данным на 3 мая, цена первой криптовалюты составляет 58,58 тысячи долларов США.

При этом 14 апреля курс биткоина достигал исторической отметки в 64,8 тысячи долларов США.

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