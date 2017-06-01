Курс доллара вырос на данных из США

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Курс доллара на глобальном валютном рынке показывает рост на положительных данных из США.

Как сообщает Report, число занятых в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 253 тыс. человек. Аналитики прогнозировали прирост на 185 тыс. человек.

Превышение фактического показателя над прогнозом заметно увеличило спрос на доллары. Аналитическая группа Report полагает, что благодаря этому вероятность повышения учетной ставки на заседании Федеральной резервной системы (ФРС) 13-14 июня выросла практически до 100% и остается высокой на последующих заседаниях до конца года. Сейчас курс основной валютной пары доллар/евро снизился на 0,3% и установился на отметке 1,12 USD/EUR.