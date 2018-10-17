Курс доллара в Турции упал ниже 5,7 лиры

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Сегодня утром курс доллара США в Турции упал ниже отметки в 5,7 лиры.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, стоимость американской валюты на межбанковском валютном рынке впервые с 10 августа текущего года установилась на отметке 5,67 лиры.

Евро в Турции также дешевеет. В настоящее время европейская валюта в соседней стране торгуется у отметки 6,55 лиры.

Напомним, что турецкая лира начала дорожать после освобождения из зала суда американского пастора Эндрю Брансона.