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    Курс доллара в Турции упал ниже 5,7 лиры

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Сегодня утром курс доллара США в Турции упал ниже отметки в 5,7 лиры.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, стоимость американской валюты на межбанковском валютном рынке впервые с 10 августа текущего года установилась на отметке 5,67 лиры.

    Евро в Турции также дешевеет. В настоящее время европейская валюта в соседней стране торгуется у отметки 6,55 лиры.

    Напомним, что турецкая лира начала дорожать после освобождения из зала суда американского пастора Эндрю Брансона. 

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