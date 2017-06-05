Курс доллара в Турции упал ниже 3,50 лиры

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В Турции курс доллара США упал ниже отметки 3,50 лиры впервые за последние 6 месяцев, а точнее с 23 декабря прошлого года. Как сообщает Report, в качестве причины указываются как удешевление доллара на глобальном рынке на фоне слабых показателей роста экономики США, так и внутренние факторы. Так, открытие летнего сезона и приток российских туристов в страну после отмены санкций обеспечит приток иностранной валюты в страну. Падение курса доллара также ускоряет временное восстановление политической и экономической стабильности, положительные тенденции мировой экономики и на мировых рынках.

Однако аналитическая группа Report полагает, что инвесторы уже давно учли эти ожидания, именно поэтому курс доллар/лира снизился более чем на 11% после достижения 11 января максимальной отметки в 3,94 TRY/USD. Аналитики считают, что курс не упадет ниже уровня 3,45 TRY/USD. В этом месяце курс будет колебаться в пределах 3,45-3,60 TRY/USD, на конец текущего года предположительно достигнет 3,70-3,75 TRY/USD. Однако в 2018-2020 годах процесс подорожания доллара продолжится.