Курс доллара в Турции упал до минимума за 4 месяца

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня курс доллара США в Турции упал до 5,18 лиры.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в последний раз аналогичный показатель отмечался 4 месяца назад.

Удешевление доллара в Турции связано с обесцениванием американской валюты во всем мире.

Ранее руководитель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что учетная ставка близка к нейтральному уровню. Это сформировало мнение о том, что ФРС не пойдет на повышение ставки в следующем году, что ослабило доллар.