Курс доллара в Турции снова превысил 3,70 лиры

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Курс доллара в Турции вновь превысил 3,70 лиры. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, вчера на рынках Азии курс поднялся до 3,72 TRY/USD.

Аналитики опасаются, что резкий рост курса доллара в Турции может распространиться на другие развивающиеся страны. В качестве причины роста доллара указывается критика в отношении США, высказанная президентом Турции в конце прошлой недели.

Отметим, что сейчас курс доллара близок к 3,70 лиры. Ожидается, что курс вырастет до 3,80, но к концу года стабилизируется в пределах 3,75.