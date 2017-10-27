Курс доллара в Турции приближается к историческому рекорду

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Курс доллара США в Турции приближается к историческому рекорду в 3,94 лиры. Аналитическая группа Report полагает, что быстрый рост курса доллара связан с сохранением учетной ставки на вчерашнем заседании Центробанка Турции (TCMB), отношениями Турции с США и ЕС, а также политической напряженностью в отношениях с Германией. Сохранение ставки на фоне высоких темпов инфляции приводит к постепенному оттоку иностранных инвесторов с турецких финансовых рынков.

Следует отметить, что сегодня утром курс доллара на рынке наличной валюты Турции вырос до 3,84 лиры. Это близко к уровню 3,94 TRY/USD, зарегистрированному 10 января 2017 года.

Напомним, что из-за падения доллара на мировом рынке 12 сентября доллар в Турции обесценился до 3,38 лиры: "Однако за 1,5 месяца доллар укрепился примерно на 14% из-за вышеупомянутых причин. К концу года курс доллара может превысить 4 лиры".