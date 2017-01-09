Курс доллара в Турции превысил 3,70 лиры

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Курс доллара в Турции в эти минуты превысил уровень 3,70 лиры. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, это произошло вследствие того, что в ноябре показатель промышленного производства в Турции не изменился в месячном исчислении, а в годовом выражении показал рост на 2,7%. Так, экономисты прогнозировали рост в годовом выражении на 3,6%. В результате, курс на валютном рынке достиг 3,7071 TRY/USD. Тем самым, курс доллара сегодня, 9 января, укрепился на 1,6%.

Аналитическая группа Report прогнозирует рост курса доллара в первом квартале 2017 года до 3,90 TRY/USD, а в течение года – превышение уровня 4,00 TRY/USD. Удешевление национальных валют развивающихся стран ожидается после церемонии инаугурации президента США, которая ожидается 20 января.