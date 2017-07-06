Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Курс доллара в Турции превысил 3,63 лиры. Как сообщает Report, местные инвесторы неоднозначно встретили укрепление доллара, который за последнюю неделю обесценился на 1,5% по отношению к своему главному конкуренту – евро.

Это связано с выводом крупных портфельных инвестиций с турецкого рынка облигаций. Наряду с этим, зарубежные инвесторы вложились в фондовые биржи Турции. Так, в июне ими куплено акций на 260 млн долларов.

Аналитическая группа Reportполагает, что подорожание доллара в Турции может носить спекулятивный характер. Очередной виток удешевления доллара на мировом рынке в ближайшее время может спровоцировать откат курса к уровню 3,50 лиры. Если бы доллар остался стабильным, снижение доллара на мировом рынке привело бы к падению его в Турции до 3,40 лиры.

"Поэтому с большой вероятностью в ближайшие дни ожидается падение доллара ниже 3,60 TRY/USD, однако он сохранится примерно на уровне 3,50 TRY/USD. К концу года же он может подорожать до 3,80 лиры", - отмечают аналитики.