Курс доллара в Турции превысил 3,30 лиры

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Курс доллара на рынке наличной валюты Турции сегодня, 16 ноября, превысил 3,30 лиры. Как сообщает Report, сейчас курс равен 3,3120 TRY/USD. В качестве причины указывается падение стоимости валют развивающихся стран, включая китайский юань, на фоне укрепления доллара на глобальном валютном рынке.

Вчера, 15 ноября, глава Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен заявил, что для сохранения учетной ставки на нынешнем уровне нужны очень серьезные причины. В результате, доллар продолжает укрепляться.

Аналитическая группа Report прогнозирует рост курс доллара к концу года до отметки 3,40-3,45 TRY/USD: "В марте 2017 года доллар подорожает до 3,80 TRY/USD. Этому будет способствовать приток свободного мирового капитала в долларовые облигации на фоне роста учетной ставки в США".